L’ufficio di gabinetto mercoledì è stato accusato di trattenere ingiustamente delle prove relative alla gestione della pandemia di Covid da parte di Boris Johnson.

L’inchiesta ufficiale sul Covid del Regno Unito ha minacciato un’azione legale per il rifiuto di voler condividere dei messaggi WhatsApp dell’allora Primo Ministro dove compaiono anche dozzine di personaggi del governo, tra cui Rishi Sunak e molti altri.

La baronessa Heather Hallett, che sta conducendo l’indagine, ha affermato che il contenuto non avrebbe dovuto essere redatto prima di essere consegnato alla sua squadra. Ha emesso un avviso della Sezione 21 il 28 aprile, chiedendo i documenti completi.

In una lettera all’ufficio di gabinetto, ha avvertito che il governo è “obbligato a fornire questi materiali all’inchiesta Covid-19 del Regno Unito entro le date stabilite“.

Una questione delicata

“Il mancato rispetto di questo avviso senza una giustificazione ragionevole è un reato penale, punibile con una condanna sommaria con una multa non superiore a 1.000 sterline e/o con la reclusione per un massimo di 51 settimane.”

Il Cabinet Office ha sostenuto che i materiali richiesti erano “sensibili” e che l’inchiesta non aveva “alcun diritto” su di essi.

“Più alto è il ministro, il funzionario o il consigliere del governo oggetto delle richieste di divulgazione dell’inchiesta, più è probabile che le loro comunicazioni affrontino, in particolare, questioni politiche di particolare delicatezza che sono inequivocabilmente irrilevanti per Covid-19 e che non dovrebbero essere divulgate al di fuori del governo senza che sia strettamente necessario farlo“, ha affermato il Gabinetto nella sua risposta.

Ma la baronessa Hallett ha detto che spettava all’inchiesta pubblica decidere cosa fosse rilevante.

Ha chiesto di vedere dei messaggi WhatsApp non modificati dal signor Johnson e da un consigliere senior tra il 1 gennaio 2020 e il 24 febbraio 2022. Sono stati richiesti anche diari non modificati per l’ex Primo Ministro che coprono lo stesso periodo.