WhatsApp afferma che consentirà agli utenti di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio.

Il servizio di messaggistica istantanea fa parte del colosso tecnologico statunitense Meta, che possiede anche Facebook e Instagram.

La funzione sarà resa disponibile ai 2 miliardi di utenti di WhatsApp nelle prossime settimane. Alcuni però hanno potuto testarla in anteprima perchè iscritti al programma beta.

“Dalla correzione di un semplice errore di ortografia all’aggiunta di un contesto extra a un messaggio, siamo entusiasti di offrirti un maggiore controllo sulle tue chat“, ha affermato lunedì il servizio di messaggistica in un post sul blog.

Tutto quello che devi fare è premere a lungo su un messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menu. I messaggi modificati verranno contrassegnati come “modificati”, in modo che i destinatari sappiano che il contenuto è stato modificato. Tuttavia, non verrà loro mostrato come il messaggio è stato modificato nel tempo.

La prima volta che fu usata

La funzione di modifica è stata introdotta dalla piattaforma di social media Facebook quasi un decennio fa.

In quel periodo, la società ha rivelato che più della metà dei suoi utenti accedeva al sito da telefoni cellulari, che sono più soggetti a errori di battitura. Su Facebook, gli aggiornamenti modificati sono contrassebgnati come “Post modificati“. È disponibile anche una cronologia delle modifiche che gli utenti possono visualizzare.

L’anno scorso, anche la piattaforma di social media di Elon Musk, Twitter, ha affermato che stava dando ai suoi abbonati paganti la possibilità di modificare i propri tweet.

I tweet possono essere modificati alcune volte nei 30 minuti successivi alla pubblicazione.