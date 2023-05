È arrivata una grande novità che farà felici gli utenti che si servono di WhatsApp tutti i giorni. In realtà tutto ciò servirà ad evitare errori o magari a riformulare un pensiero nel momento in cui ci si accorgerà di non aver scritto correttamente quello che si stava pensando.

Probabilmente avete già capito tutto: WhatsApp permette ora di modificare i messaggi anche se già inviati.

WhatsApp: finalmente potrete modificare il contenuto dei messaggi inviati ma entro un tempo limite, ecco i dettagli

La notizia è arrivata ufficialmente per tutti anche grazie al post pubblicato sulla pagina Facebook dal capo supremo Mark Zuckerberg, il quale ha scritto quanto segue:

“Ora puoi modificare i tuoi messaggi WhatsApp fino a 15 minuti dopo che sono stati inviati!“.

Ma come funziona questa nuova possibilità che WhatsApp ha reso disponibile per i suoi clienti? Innanzitutto l’obiettivo è quello di dare al pubblico l’opportunità di correggere eventuali errori di battitura. L’unico limite che le persone troveranno sarà solo quello del tempo: le modifiche da apportare potranno essere infatti compiute entro e non oltre 15 minuti dall’effettivo invio del messaggio. Stando poi alle indiscrezioni che già durante gli scorsi giorni sono arrivate sul web, i messaggi modificati non saranno uguali a quelli che invece non subiranno modifiche; ci sarà infatti un simbolo che contraddistinguerà ogni testo modificato.

Ricordiamo che per rendere effettivo questo nuovo aggiornamento, bisogna procedere all’update dell’applicazione. C’è però un dettaglio che a molti potrebbe essere sfuggito: i messaggi potranno essere modificati solo dal dispositivo da cui sono stati effettivamente inviati. Tale precisazione è d’obbligo visto che da poco WhatsApp consente di utilizzare lo stesso account in contemporanea anche su altri device.