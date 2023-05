La compagnia di assicurazioni italiana Unipol Gruppo SpA ha dichiarato di aver acquistato molti dispositivi Starlink da SpaceX, una società di Elon Musk che collaborerà con l’Italia cercando di aiutare le azioni di salvataggio e recupero nelle aree colpite dalle inondazioni del nostro paese.

Le piogge torrenziali hanno devastato la parte orientale dell’Emilia-Romagna pochi giorni fa, uccidendo 14 persone, causando danni per miliardi di euro e colpendo in modo particolarmente duro l’agricoltura. E ci sono ancora moltissimi feriti e dispersi di cui si stanno cercando disperatamente le tracce.

Ci vorrà adesso uno sforzo collettivo per cercare di arginare i danni di questo evento catastrofico che messo in ginocchio mezza Italia.

Ecco cosa ha predisposto SpaceX

Circa 36.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case e molte di quelle che sono rimaste nelle zone allagate sono rimaste senza elettricità. I soccorsi sono ostacolati dal persistente maltempo e dalle interruzioni delle linee telefoniche.

In base all’accordo, Unipol ha acquisito i terminali internet satellitari Starlink di SpaceX e li metterà a disposizione dei soccorritori, degli ospedali e del pubblico che è stato colpito da questa catastrofe. SpaceX sta posizionando i suoi satelliti per dare priorità alla regione Emilia-Romagna e fornire una migliore copertura.

“SpaceX, Starlink e Tesla sono felici di essere utili in qualsiasi modo per aiutare l’Italia e le persone colpite dall’alluvione“, ha dichiarato Musk in un comunicato. Un bel gesto, considerando che la società è ancora impegnata nel sostegno dello stato dell’Ucraina contro la lotta dell’invasione Russa avvenuta più di un anno fa.