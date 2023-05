Unieuro chiude oggi una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di avere in cambio un regalo inedito ed esclusivo su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che venga superato un livello minimo di spesa.

Risparmiare con Unieuro è davvero possibile, per accedere agli stessi prezzi bassi gli utenti non devono fare altro che recarsi in un negozio fisico, anche il più vicino alla propria residenza, oppure affidarsi all’e-commerce. In questo secondo caso è prevista la consegna a domicilio, da considerarsi a titolo completamente gratuito, solo nel momento in cui il livello di spesa fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro, ottime occasioni per spendere poco

Offerte molto interessanti sono attive oggi da Unieuro, anche se tutta l’attenzione dei consumatori è letteralmente attratta dalla possibilità di avere biglietti aerei gratis con ogni acquisto del valore superiore ai 299 euro. Avete capito bene, per raggiungere la promozione non dovrete fare altro che spendere un multiplo di 299 euro, per ricevere in cambio fino a 3 biglietti aerei di andata/ritorno per un volo in Europa.

La promozione è sicuramente interessante, se considerate che nel catalogo di Unieuro sono disponibili tanti prodotti in offerta, come i top di gamma tra gli smartphone, quali Galaxy S23 Ultra 5G o anche iPhone 14 e similari, per scendere poi verso molteplici occasioni più economiche, sotto i 500 euro spicca ad esempio lo Xiaomi 12, ma anche Oppo A96, Galaxy A33 e simili.