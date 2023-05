Amazon torna a far sognare tutti i gamer d’Italia, in questi giorni ha deciso di scontare le migliori cuffie in circolazione, almeno nel rapporto qualità/prezzo, è infatti possibile acquistare le Sony Pulse 3D, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto.

Sony Pulse 3D, la nuova offerta sulle cuffie per PS5

Le Sony Pulse 3D sono le cuffie che dovete assolutamente acquistare nel momento in cui siete alla ricerca di un prodotto da utilizzare quasi esclusivamente con la vostra Sony PS5, e compatibile con l’audio 3D. Il loro prezzo è decisamente basso, infatti possono essere acquistate oggi su amazon a soli 84,55 euro, contro i 99,99 euro di listino (risparmio del 15%).

La colorazione in vendita è la Midnight Black, sono cuffie completamente wireless, ciò permettono di giocare senza fili ingombranti, ed ovviamente di venire collegate a qualsiasi dispositivo compatibile con la connettività Bluetooth. La ricarica avviene tramite la porta USB-C inclusa (ed il cavo, anch’esso disponibile in confezione), non manca nemmeno un microfono per poter parlare con amici e giocatori, con cancellazione del rumore (assente l’ANC sulle cuffie in sé).

Lo sconto è applicato, come al solito, per un brevissimo periodo temporale, per questo motivo se vi dovessero davvero interessare, consigliamo di velocizzare l’acquisto e la loro scelta.