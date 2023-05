Un’occasione davvero imperdibile si profila su Amazon, in questi giorni gli utenti possono acquistare uno smartwatch di casa Amazfit ad uno dei prezzi migliori del momento, con il risparmio assicurato, e la possibilità comunque di avere tra le mani uno dei migliori prodotti in circolazione.

Smartwatch Amazfit, lo sconto è davvero da urlo

Uno dei migliori smartwatch di Amazfit, con Alexa integrato, è oggi disponibile su amazon con uno sconto del 20%, stiamo parlando del bellissimo Amazfit GTR 3 Pro, in vendita a soli 159 euro, contro i 199 euro previsti di listino. Il prodotto può essere acquistato al prezzo indicato in entrambe le colorazioni disponibili, sia nera che marrone.

Le specifiche tecniche di questo prodotto sono davvero di tutto rispetto, parliamo di un dispositivo caratterizzato dalla presenza di un monitor AMOLED da 1,45 pollici, piena impermeabilità fino a 5 ATM, cardiofrequenzimetro nella parte posteriore (con misurazione della SPO2), chip GPS integrato, autonomia della batteria elevata, fino a 12 giorni consecutivi, per finire con la modalità di allenamento che spazia tra tantissime attività differenti (ben 150). Il cinturino incluso nella vendita è realizzato in silicone, ma è facilmente intercambiabile (anche su Amazon se ne trovano di diversi tipi). Tutti i dettagli in merito al prodotto in questione sono disponibili solamente su Amazon, premendo il link inserito poco sopra.