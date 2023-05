Polestar, brand svedese che da anni produce auto elettriche ad alte prestazioni, continua ad inoltrarsi in profondità nel mercato italiano, in seguito al lancio della prima vettura nel 2022 e la crescente richiesta di test drive da parte del pubblico, aprendo i primi Test Drive Hub nelle città di Roma e Milano, in collaborazione con Volvo Cars.

Nelle due location sarà possibile provare almeno due modelli del brand, tra cui troviamo la Polestar 2 Long Range Dual Motor, vettura in vendita al prezzo di 52’200 euro, oltre ad una single motor. Ricordiamo infatti che quest’ultima ha una batteria da 78 kWh, con autonomia fino a 551km, al contrario la Long Range Dual Motor (di cui sopra), viene commercializzata con due motori elettrici, ed una batteria sempre da 78kWh, per raggiungere una potenza massima di 300kW e 660Nm di coppia. Quest’ultimi potranno essere incrementati grazie al Performance Pack, raggiungendo addirittura 350kW e 680Nm, con autonomia di ben 487km. Gli utenti interessati ai test drive, potranno prenotarli semplicemente dal sito ufficiale Polestar.

Polestar, ecco il Roadshow estivo

La capillarità di Polestar in Italia si estenderà in Estate anche con il roadshow, più precisamente sarà possibile effettuare test drive a Torino dal 26 al 28 maggio, a Genova dal 9 all’11 giugno ed a Bergamo dal 23 al 25 giugno. Tutto questo ha il chiaro obiettivo di “far conoscere il marchio Polestar”, afferma l’Amministratore Delegato di Polestar Italia Alexander Lutz, “ed il modo migliore è quello di coinvolgere i consumatori in prima persona alla guida di una Polestar 2”.

A partire da questi giorni, infine, è stata attivata la formula di prenotazione di Long Test Drive con Hertz, la quale offre la possibilità di noleggiare per tre giorni la Polestar 2 su tutto il territorio italiano.