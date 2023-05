Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di casa MediaWorld, rappresentante la perfetta occasione per tutti gli utenti per riuscire a spendere poco, ed allo stesso riuscire ad avere libero accesso ai prodotti migliori del momento.

Un risparmio di così grande livello era da tanto tempo che non lo vedevamo, i consumatori possono approfittare dei medesimi prezzi ovunque in Italia, sia in negozio che online, con la consegna a domicilio. A differenza di ciò che vediamo da Unieuro, in questo caso è da notare che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

MediaWorld, un volantino così lo stavamo aspettando

Gli smartphone top di gamma sono in forte sconto da MediaWorld, la nuovissima campagna promozionale cerca di avvicinare gli utenti all’acquisto di un nuovo dispositivo mobile, mettendo così a disposizione il Samsung Galaxy S22, il migliore per rapporto qualità/prezzo, a soli 649 euro. Tutti coloro che invece volessero acquistare il modello appena successivo, potranno spendere 849 euro per il Galaxy S23, per salire poi a 1499 euro per il Galaxy S23 Ultra 5G, o anche 749 euro per il foldable del momento, il Samsung Galaxy Z Flip4.

Gli amanti del mondo Apple, infine, potranno decidere di acquistare un iPhone 14 Pro Max a 1449 euro, per scendere poi verso l’iPhone 14, disponibile nella variante con tantissimi giga di memoria interna, a soli 999 euro. Quanto emerso nell’articolo è solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende da MediaWorld, scoprite le offerte nelle pagine qui sotto.