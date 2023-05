I prezzi da Lidl sono decisamente scontatissimi, in questi giorni tutti i consumatori possono liberamente accedere ad una fantastica campagna promozionale, che prevede la possibilità di avere la merce scontata del 50% rispetto al valore originario di listino, sottostando ad alcune piccole limitazioni.

Queste sono più che altro legate alla necessità di completare l’acquisto nei negozi fisici, in tal modo il cliente si ritrova a poter effettivamente raggiungere i prodotti in ogni punto del paese, ed allo stesso tempo è necessario prestare attenzione alle scorte disponibili, poiché a tutti gli effetti potrebbero essere limitate.

Lidl, le nuove offerte sono da pazzi

E’ tempo di grigliate, il sole sta arrivando, e gli utenti inizieranno a vivere la propria vita all’aria aperta. Ecco quindi che sono disponibili innumerevoli prodotti da Lidl atti a rendere quest’esperienze molto migliori, come il barbecue elettrico da tavolo, in vendita a soli 29 euro, oppure anche un forno per pizza da barbecue, ovvero da posizionare esattamente al di sopra dei bruciatori del barbecue stesso, il cui prezzo si aggira attorno ai 69 euro.

Le grigliate sono assolutamente consigliate solo con il bel tempo, per questo motivo è fondamentale avere tra le mani anche una stazione meteorologica radiocontrollata, in modo da avere il meteo e la temperatura esterna sempre a portata di mano. Il tutto è disponibile ad un prezzo incredibilmente basso, basteranno 19 euro per il suo acquisto definitivo. Di seguito potete trovare il volantino nel dettaglio.