Honor si appresta a rilasciare l’aggiornamento della propria interfaccia grafica, a breve la MagicOS 7.1 sarà disponibile su un numero elevato di smartphone del brand, dimostrando ancora una volta l’impegno dell’azienda nel miglioramento continuo dell’esperienza utente, mantenendo elevati gli standard e le prestazioni.

La versione che vedrà la luce a breve, basata su Android 13, porterà con sé nuove funzionalità e miglioramenti che ascoltano le richieste degli utenti, puntando a migliorare il più possibile la produttività. Il tutto è possibile con MagicRing, una funzione che consente a più device di collegarsi direttamente tra loro, facilitando di molto l’utilizzo di più schermi in contemporanea. Tra le attività possibili per gli utenti, troviamo comunque il trasferimento di file, la ricezione delle chiamate e delle notifiche di messaggi, senza dimenticarsi della possibilità di utilizzare lo stesso mouse e la tastiera su tutti i dispositivi collegati.

In parallelo l’update porta con sé il miglioramento di Honor Notes, con l’aggiunta del nuovo gesto di scorrimento con tre dita verso il basso, come anche l’annotazione di PDF o la sincronizzazione di audio e testo, oltre alla sincronizzazione su più device collegati con lo stesso account.

Honor MagicOS 7.1, sta per arrivare l’aggiornamento

L’update, come anticipato, verrà rilasciato su numerosi smartphone e dispositivi di casa Honor, tra questi troviamo Honor Magic4 Pro, Honor 70, Honor 50 Lite, Honor Magic 4 Lite, Honor Magic4 Lite 5G, Honor Magic5 Lite, Honor 50, Honor X8 e Honor X7. I tempi di rilascio variano in relazione al modello, i più recenti e di fascia alta lo riceveranno in tempi brevissimi, gli ultimi citati nel nostro elenco invece, dovranno attendere il terzo trimestre del 2023.