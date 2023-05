L’operatore virtuale ho. Mobile ha compiuto un bellissimo gesto verso le vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna. L’azienda di telecomunicazioni che si appoggia sulla rete Vodafone, ha offerto un’attivazione gratuita delle sue promozioni.

Dal 18 maggio 2023, ho. Mobile ha deciso di offrire in regalo automatico un bundle dati di 250 Giga da usare entro una settimana dalla sua attivazione. La suddetta è aggiuntiva ed è dedicata ai clienti ho. Mobile residenti nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Di seguito, il testo dell’SMS inviato ai clienti ho. Mobile coinvolti nel tragico accaduto:

“ho. Mobile è vicina alla popolazione colpita dalle alluvioni. Hai a disposizione 250 Giga in più per una settimana. Sono già attivi gratuitamente e si disattivano in automatico”.

Alla fine del periodo di validità della promozione, il bundle aggiuntivo gratuito si disattiverà in automatico.

ho. Mobile, il regalo all’Emilia-Romagna qualifica positivamente l’azienda

È importante ricordare che il traffico dati disponibile in via gratuita si può utilizzare, come specificato sempre, rispettando i principi di buona fede e correttezza e solo per usi personali, rispettando anche le condizioni generali di contratto stipulati con l’operatore telefonico.

In più, essendo che il traffico dati che si ottiene è del tutto gratuito, ma non è tuttavia valido per l’impiego Roaming UE, dove si applicheranno i limiti dell’offerta eventualmente attiva.

La Regione Emilia Romagna ha attivato un’importante raccolta fondi per dare supporto alle comunità colpite da alluvioni o frane in seguito ai terribili eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di qualche giorno fa.

Per chi voglia, può versare utilizzando queste coordinate bancarie: IBAN: IT69G0200802435000104428964 con causale “Alluvione Emilia – Romagna“.