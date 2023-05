Nvidia ha recentemente lanciato le nuove GeForce RTX 4060 e 4060 Ti, aggiornando la serie di GPU desktop con architettura Ada Lovelace e la tecnologia Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3) di nuova generazione di Nvidia.

Tra gli altri miglioramenti, Nvidia ha ridotto il traffico VRAM per frame aggiungendo più cache L2 rispetto alle generazioni precedenti. Ciò consente di archiviare più dati nella cache L2 più veloce anziché dover passare attraverso il bus di memoria alla VRAM. Ciò porta a prestazioni migliori, maggiore efficienza energetica e migliori risultati di ray-tracing.

La più grande differenza tra DLSS 3 e il suo predecessore, DLSS 2, è che la nuova generazione introduce una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per generare in modo predittivo nuovi frame basati sulla geometria e sugli effetti dei frame precedenti.

Ecco cosa migliora

Questa tecnologia di generazione dei frame aumenta significativamente le prestazioni del sistema mitigando la maggior parte del carico di lavoro gestito tramite i rendering tradizionali. Nvidia afferma che DLSS 3 ricostruisce sette ottavi dei pixel visualizzati totali.

Ancora una volta, se pensiamo a dove avviene questa generazione di frame, più informazioni vengono memorizzate nella cache L2 dai vettori di movimento del gioco, dal campo di flusso ottico e dai frame di gioco sequenziali, migliori saranno i risultati che otterrai grazie a DLSS 3.

Con queste nuove schede grafiche, Nvidia sta dimostrando che il futuro dei giochi è meno incentrato sul miglioramento delle prestazioni dell’hardware grezzo e più sul miglioramento del software utilizzando l’intelligenza artificiale. La legge di Moore, che prevede che il numero di transistor su un microchip raddoppierà con ogni nuova generazione di silicio, sta rallentando, quindi Nvidia, come ogni altro produttore di chip, deve rispondere alla domanda su come continuare ad aumentare le prestazioni dell’hardware per stare al passo con i consumatori.