WindTre, prima che finisca il mese di Maggio approfitta di queste promo Internet Casa

WINDTRE, uno dei principali fornitori di servizi Internet in Italia, ha lanciato una serie di offerte per il mese di maggio 2023, con l’obiettivo di fornire ai suoi clienti una connessione Internet domestica di alta qualità a prezzi competitivi. Queste offerte includono una serie di piani che si adattano a diverse esigenze e budget, con particolare attenzione alla fibra ottica e alla tecnologia FWA.

WindTre: tutte le promo disponibili per questo mese

La promozione di punta è la “WINDTRE Super Fibra“, offerta a 26,99€ al mese, che include telefonate illimitate verso numeri nazionali, Internet illimitato fino a 2,5 Gbps, un modem Wifi 6 incluso nel prezzo e un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime. Questa offerta può essere sottoscritta su rete FTTH o FTTC, con un contributo di attivazione di 39,99€ una tantum.

Un’altra offerta interessante è la “WINDTRE Absolute“, proposta a 20,99€ al mese. Questa offerta include telefonate nazionali illimitate e Internet illimitato fino a 1 Gbps, oltre a 12 mesi di Amazon Prime. Questa offerta è ideale per chi è già in possesso di un modem compatibile WINDTRE.

Per coloro che vivono in aree non ancora coperte dalla fibra, WINDTRE offre la “Super Internet Casa FWA” a 26,99€ al mese. Questa offerta include telefonate a consumo verso numeri nazionali e Internet illimitato fino a 100 Mbps, oltre a un modem Wifi 6 e un’antenna inclusi nel prezzo.

Infine, per chi non usa Internet in casa o si affida a servizi alternativi, WINDTRE offre la tariffa solo telefono “Voce Più” a 17,99€ al mese. Questa offerta si concentra sulle chiamate illimitate, sia nazionali che verso i fissi esteri.