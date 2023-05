WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una funzione che consentirà agli utenti di modificare i messaggi fino a 15 minuti dopo che sono stati inviati.

Il servizio di messaggistica di proprietà di Meta ha iniziato a implementare la funzione di modifica a livello globale e dovrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, ha affermato la piattaforma in un post sul blog.

I messaggi che sono stati modificati avranno una notifica che farà capire che sono stati “modificati” visualizzata accanto, anche se la cronologia delle modifiche non verrà mostrata, quindi un utente non potrà visualizzare ciò che è stato scritto prima che fosse modificato.

La funzione può essere attivata premendo su un messaggio e selezionando “modifica” dal menu a comparsa che appare.

Finalmente una funzione utile

In precedenza, l’unico modo per correggere un messaggio inviato in fretta o contenente un errore era eliminarlo e inviarne uno nuovo.

“Dalla correzione di un semplice errore di ortografia all’aggiunta di un contesto extra a un messaggio, siamo entusiasti di offrirti un maggiore controllo sulle tue chat. Tutto quello che devi fare è premere a lungo su un messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menu per un massimo di 15 minuti dopo “, ha detto WhatsApp.

App concorrenti come Telegram e Signal consentono già agli utenti di modificare i messaggi, mentre Twitter ha implementato la possibilità di modificare i tweet per utenti selezionati lo scorso anno. Twitter offre una funzione di modifica agli abbonati al suo servizio Twitter Blue, dando loro una finestra di 30 minuti per modificare un tweet dopo che è stato inviato.