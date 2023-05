Unieuro è veramente pronta a fare la differenza sul territorio italiano, arrivano tantissime occasioni molto speciali che permettono ai singoli consumatori di risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato, sull’acquisto di smartphone e di prodotti in generale.

Il risparmio raggiunge in questi giorni livelli mai visti prima d’ora, i prezzi sono decisamente in ribasso, con la possibilità comunque di approfittare anche di dispositivi di alto livello, oggi distribuiti a titolo veramente scontato. Se interessati, è bene sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio (come anche sull’e-commerce aziendale).

Unieuro, la pazzia con le nuove offerte speciali

Tantissimi prezzi bassi coinvolgono, e sconvolgono, il volantino di Unieuro, partendo dall’incredibile regalo che l’azienda ha pensato per i propri utenti. Dovete sapere, infatti, che tutti coloro che spenderanno almeno 299 euro (offerta cumulabile fino ad un massimo di 899 euro), potranno ricevere ogni multiplo della cifra indicata, un biglietto aereo andata e ritorno per un viaggio in Europa. La promozione coinvolge tutte le categorie merceologiche, senza differenze.

I prodotti in offerta sono quindi tantissimi, come anche le combinazioni raggiungibili che aiuterebbero così gli utenti a risparmiare molto più del previsto. Tra gli smartphone si parte dal top assoluto, il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, oggi acquistabile a 1399 euro, per scendere poi verso i vari Oppo A96, Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A23, Xiaomi 12 (sotto i 500 euro), oppure anche Xonor X7A e Redmi Note 11 Pro 5G.