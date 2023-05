Truffa dell'INPS, se il messaggio vi sembra troppo gentile state tranquilli che è una frode

Negli ultimi tempi, l’evoluzione della tecnologia ha portato a un aumento delle truffe online. Una delle più recenti riguarda l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in Italia. I truffatori inviano email che sembrano provenire dall’INPS, promettendo un rimborso di denaro a causa di un errore nel calcolo delle tasse. Queste email chiedono ai destinatari di fornire i loro dati bancari per ricevere il rimborso. Tuttavia, chiunque fornisca le informazioni rischia di vedere svuotato il proprio conto corrente.

Truffa dell’INPS: fate attenzione a questi dettagli

L’INPS ha rilasciato una serie di consigli per aiutare i cittadini a proteggersi da queste truffe. Prima di tutto, è importante controllare la grammatica delle email. Molte di queste truffe utilizzano sistemi di traduzione automatica, che possono portare a costruzioni grammaticali atipiche o frasi senza senso. Inoltre, l’INPS non invia comunicazioni importanti via email, quindi qualsiasi email che sembra provenire dall’INPS e che richiede informazioni personali dovrebbe essere trattata con sospetto.

Inoltre, è importante controllare l’indirizzo email del mittente. L’INPS invia email solo da indirizzi che terminano con @inps.it. Se l’indirizzo email del mittente è diverso, è probabile che si tratti di una truffa. Infine, l’INPS non invia mai email con link cliccabili o allegati da scaricare. Se ricevi un’email che sembra provenire dall’INPS e contiene un link o un allegato, è quasi certamente una truffa.

Se hai dubbi sulla veridicità di una comunicazione che sembra provenire dall’INPS, è sempre una buona idea contattare direttamente l’INPS per verificare. Ricorda, la consapevolezza è il primo passo per proteggersi dalle truffe online