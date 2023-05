Continuano gli interventi solidali nei confronti della popolazione dell’Emilia Romagna. Fino ad ora, abbiamo infatti visto numerosi operatori telefonici proporre diverse promozioni per aiutare questa popolazione. In questi ultimi giorni, si è unito anche il noto operatore telefonico italiano TIM. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, anche questo operatore in soccorso della popolazione dell’Emilia Romagna

In questi ultimi giorni numerosi operatori telefonici italiani hanno deciso di sostenere la popolazione dell’Emilia Romagna in seguito alla tremenda situazione che stanno vivendo dovuta all’alluvione. Come già accennato in apertura, anche l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre qualcosa che possa supportare questa popolazione in una situazione così difficile.

L’operatore, in particolare, ha deciso di proporre la promozione denominata Giga illimitati gratis per 7 giorni. Come suggerisce anche il nome, con la nuova promo tutti gli utenti residenti in Emilia-Romagna potranno usufruire di giga senza limiti per la durata massima di 7 giorni. Per attivare la promo, gli utenti dovranno rispondere SI all’SMS che sta inviando in questi giorni l’operatore.

Non è previsto alcun costo di attivazione e, dopo 7 giorni, la promo si disattiverà in automatico. Ecco qui qui seguito il messaggio inviato dall’operatore telefonico TIM ai suoi clienti residenti in questa regione.

“TIM aiuta la popolazione colpita dall’alluvione a restare in contatto con amici e familiari. Per te IN REGALO Giga illimitati per 7 giorni, poi si disattiva senza costi. Attiva entro il 31 maggio rispondendo SI a questo SMS o chiama il 119.”

Ricordiamo che pochi giorni fa anche l’operatore telefonico virtuale Kena ha reso disponibile un bundle extra di traffico dati a questa popolazione.