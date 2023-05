TIM Power Supreme Easy, distrutta Iliad con 150GB a prezzo quasi gratuito

Quando bisogna accendere la sfida con gli altri gestori, ce ne sono alcuni che hanno delle peculiarità ben precise e soprattutto particolarmente pronte a farlo. Uno dei provider leader in questo tipo di pratica è sicuramente TIM, gestore che ha costruito la sua carriera sulla qualità della rete mobile soprattutto durante gli ultimi anni. Questo è il grande punto che il gestore non ha in comune con la concorrenza, la quale non può vantare gli stessi standard in merito alla potenza del segnale.

TIM: la nuova Power Supreme ha davvero tutto, la variante Easy è piena di giga e costa molto meno rispetto al solito

Oggi è il momento giusto per esaltare una delle migliori promozioni che proprio TIM ha deciso di rendere disponibili per coloro che vogliono rientrare. Esatto, avete capito bene: questa promozione mobile sarà utile solo per coloro che riceveranno un messaggio da parte del gestore, il quale dunque cercherà ancora una volta di portare via alla concorrenza alcuni utenti. Quali sono i punti cardine di questa nuova promo che prende il nome di Power Supreme Easy? Semplice: convenienza, qualità e quantità dei contenuti.

Bisogna infatti partire subito da quelli che sono i minuti, i messaggi e soprattutto i giga disponibili ogni mese. TIM si fa trovare pronta proponendo all’interno della soluzione minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e ben 150 giga per navigare in internet. Lo standard di connessione sarà quello del 4G+. Il prezzo mensile è di soli 7,99 € per coloro a cui viene proposta la soluzione mobile.