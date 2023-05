Rabona Mobile, le altre compagnie telefoniche approfittano del suo disservizio

Rabona Mobile, un operatore virtuale di telefonia mobile (MVNO) che utilizza la rete Vodafone Italia, sta affrontando un periodo di disservizio che ha avuto inizio a metà marzo 2023, impedendo ai suoi clienti di inviare SMS e, dal 12 aprile 2023, di navigare su Internet. Questi problemi sono dovuti a una presunta violazione contrattuale da parte di Rabona, che ha portato il suo fornitore di rete a sospendere gradualmente i servizi.

Rabona Mobile: entrano in gioco gli altri operatori

In risposta a questa situazione, diversi operatori di telefonia mobile stanno offrendo ai clienti Rabona la possibilità di trasferire i loro numeri di telefono e passare alle loro offerte. Tra questi operatori ci sono TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb Mobile, Kena, ho. Mobile, Very Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Noitel, Spusu, Feder Mobile, Lycamobile, Digi Mobil, 1Mobile, NTmobile, Elimobile, Optima Mobile, CMLink Italy, e altri.

Queste offerte variano in termini di costi, dati, minuti e SMS inclusi, quindi i clienti Rabona che desiderano cambiare operatore dovrebbero considerare attentamente le loro opzioni. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di richieste di portabilità, potrebbero verificarsi ritardi nel processo di trasferimento. Rabona Mobile ha dichiarato che sta lavorando per risolvere i problemi e ripristinare i servizi alla normalità. Tuttavia, al momento, sono passate oltre cinque settimane da quando i clienti hanno iniziato a riscontrare problemi con la navigazione su Internet.

Insomma, la situazione attuale di Rabona Mobile sottolinea l‘importanza di una comunicazione chiara e trasparente da parte degli operatori di telefonia mobile. Inoltre, evidenzia come le aziende possano sfruttare le opportunità che emergono in tempi di crisi per attrarre nuovi clienti e rafforzare la loro posizione nel mercato.