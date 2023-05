PosteMobile ha deciso di apportare alcune modifiche a delle offerte riguardanti la rete mobile. A quanto pare, dal 18 giugno 2023, ci saranno delle rimodulazioni tariffarie con una modifica unilaterale del contratto, comunicata anzitempo ai clienti mediante SMS. Questa rimodulazione avviene in seguito a un aumento di 1 euro già avvenuto sul costo mensile delle offerte Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special. In base alle prime segnalazioni, tra le offerte coinvolte risulterebbero esserci: Creami WOW 10GB, Super Power 40 e Creami Giga 5. Il cambiamento è concernente solo la cifra relativa alla tariffa che verrà in tutti i casi incrementata di 1 euro al mese. Di seguito il messaggio inviato ai primi clienti: “Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1 euro al mese. Dal primo rinnova successivo al 18/6/23 pagherai 5,99 euro al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione.”

PosteMobile e rimodulazione, cosa fare se si decide di recedere il contratto

Sulla pagina del sito PosteMobile dedicata alla rimodulazione, si legge che le motivazioni poste alla base di questo cambiamento sono le “profonde trasformazioni” che sta vivendo attualmente “lo scenario economico nazionale e globale”.

Proprio per questo motivo, PosteMobile ha ritenuto necessario “modificare le condizioni economiche di alcune offerte a canone periodico, il cui costo mensile sarà aumentato di 1 euro al mese“.

Tuttavia, l’operatore virtuale ci tiene a specificare che minuti, SMS e Giga non subiranno nessuna modifica.

Per effettuare il recesso, basterà compilare il modulo Richiesta di Cessazione Contratto (qui il collegamento) allegando copia di documento di identità e inviandolo a info@postemobile.it, via fax all’800242626 o via posta a Casella Postale 3000, 37138 Verona.