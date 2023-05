Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero shock. In particolare, si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow Week 100. Al costo di appena 8 euro al mese, l’offerta ha davvero tanto da offrire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile lancia online la nuova promo PosteMobile Creami Extra Wow Week 100

È da poco stata resa disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero interessante dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Come già accennato, si tratta della nuova offerta PosteMobile Creami Extra Wow Week 100. A differenza di precedenti offerte, quest’ultima è attivabile soltanto online dal sito ufficiale dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività massima pari a 4G+. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come già detto, il costo per il rinnovo mensile è di appena 8 euro al mese ed il costo della scheda SIM è stato azzerato dall’operatore.

Con l’attivazione di questa offerta sono poi inclusi anche alcuni servizi. Tra questi, ci sono i servizi Richiama Ora e Ti Cerco. L’offerta PosteMobile Creami Extra Wow Week 100, in realtà, è piuttosto simile ad u altra offerta proposta dall’operatore. Stiamo parlando di PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. A differenza di quest’ultima, però, la nuova offerta sarà attivabile soltanto online dal sito ufficiale dell’operatore.

Insomma, anche questa volta l’operatore ha continuato a stupire gi utenti.