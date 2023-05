Multe in auto, ce ne sono TRE davvero pazze che non conoscete

Diverse persone non sanno che la soglia di attenzione deve essere sempre alta quando si è all’interno del proprio veicolo su quattro ruote. Vigili e Forze dell’Ordine sono infatti sempre attenti a qualsiasi tipo di regola, soprattutto in alcuni posti d’Italia. Secondo quanto riportato, sono davvero tantissimi gli automobilisti che non sanno di poter portare a casa delle multe assumendo dei comportamenti che almeno a primo impatto riterrebbero normali.

Multe in auto: dovete stare molto attenti visto che la sanzione può arrivare quando meno ve lo aspettate

Un esempio può essere quello della multa che riguarda il finestrino dell’auto. Lasciando aperto, potreste infatti portare a casa una sanzione da 39 €. È accaduto infatti che un automobilista abbia lasciato inavvertitamente il finestrino della propria auto, una Mercedes, aperto. La multa è arrivata per favoreggiamento al furto.

Non finisce però qui, visto che c’è anche un’altra multa davvero clamorosa che purtroppo verrebbe comminata dalle Forze dell’Ordine molto spesso. Non si tratta infatti di pochi casi isolati: capita sovente infatti che gli automobilisti si ritrovino apposto sul parabrezza il ticket raffigurante una sanzione subito dopo essere tornati dal parchimetro. In breve, l’ispettore nella circostanza andrebbe a redigere il verbale prima ancora che l’automobilista possa opporre il ticket di parcheggio a pagamento all’interno del suo veicolo. Molto spesso la colpa è da attribuire ai cosiddetti ausiliari del traffico, i quali magari esasperano un po’ quello che è loro ruolo.

Per ultimo ecco un caso di una delle multe che sono state annullate nell’ultimo periodo. In provincia di Varese un uomo si è visto elevare una sanzione per aver infranto il limite di 50 km/h. Dopo la multa, è stato effettuato un ricorso presentando una cartella clinica che ha dimostrato senza problemi l’incontinenza dell’uomo a seguito di una grave operazione alla prostata. Il giudice ha dunque accolto il ricorso annullando la multa.