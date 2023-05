Nuovo prezzo folle disponibile su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una microspia con visione notturna, quindi di piccolissime dimensioni e la possibilità di mostrare una resa accettabile anche con scarsa luminosità, alla cifra più bassa che abbiamo mai visto.

Microspia con visione notturna, il prezzo è davvero incredibile

Volete spiare gli altri, o state cercando una telecamera di sicurezza da lasciare in determinate aree? la Sansnail Mini Telecamera fa sicuramente al caso vostro, il modello SQ11HD ha specifiche di ottimo livello, e richiede il versamento di un contributo di soli 14,44 euro, grazie alla promozione che ne riduce il prezzo in confronto ai 16,99 euro di listino (sconto del 15%).

Le dimensioni assolutamente ridotte rappresentano il suo punto di forza, sta davvero su un dito ed è facile da nascondere praticamente dove si vuole, nonostante la banda multicolore che la percorre in verticale. Superiormente i produttori hanno trovato il posto per posizionare due pulsanti, mentre sul lato destro si trovano una mini USB per la ricarica e lo slot per la scheda SD. Il sensore da 12 megapixel registra al massimo a 1080p (FullHD), con la possibilità di trasmettere direttamente con un output alla stessa risoluzione in tempo reale. Se interessati, è compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia Windows che Mac OS.