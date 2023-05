Uno dei contenuti più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Marvel Secret Invasion, l’attesa dedicata al rodato, consumato ma allo steso tempo determinato e misterioso Nick Fury sbarcherà su Disney+ il 21 Giugno di quest’anno e porterà con se numerose speranze, quelle di tutti i fan che sperano appunto di rivedere un certo tono di serietà in un contenuto Marvel che da tempo a detta di molti manca per fare posto ad un umorismo esasperato e poco gradito.

La nuova serie TV dunque parlerà dell’invasione Skrull che nel corso degli anni sembrano aver invaso il pianeta sostituendosi a svariati elementi attraverso la loro capacità di mutare forma, con addirittura il sospetto che il Fury che abbiamo visto negli ultimi contenuti sia proprio uno Skrull che ha preso il suo posto.

Il nuovo spot

Lo spot non fa altro che riconfermare le impressioni che tutti abbiamo avuto, ovvero una serie TV corposa, drammatica, che corre e che non si alleggerisce con umorismo sparso qua e la ma anzi, è dominata da un ricorrente tema dark e ricco di colpi drammatici, quello che avevamo visto un po’ in The Winter soldier e che appunto mancava da molti capitoli.

Ovviamente i piccoli teaser sono solo delle tessere di un puzzle più ampio che vedremo solo quando la serie verrà rilasciata, non rimane dunque che attendere, il 21 Giugno ogni dubbio sarà fugato e finalmente vedremo qualcosa di nuovo che tutti stavamo aspettando, si tratta della prima serie che uscirà quest’anno, a fine 2023 infatti vedremo anche l’arrivo della seconda season di Loki.