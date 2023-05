Fra pochi giorni il sotto brand di Vivo toglierà i veli sul suo primo tablet. In attesa di questo debutto, però, il produttore cinese iQOO ha da poco annunciato ufficialmente un nuovo device di fascia media, ovvero il nuovo iQOO Z7s. Tra le sue caratteristiche, troviamo sotto alla scocca il già collaudato soc Snapdragon 695.

Il sotto brand di Vivo ha annunciato ufficialmente il nuovo iQOO Z7s

Siamo in trepidante attesa del debutto ufficiale sul mercato del primo tablet del marchio iQOO, ovvero iQOO Pad. Nell’attesa, come già accennato in apertura, il produttore cinese ha presentato in veste ufficiale un nuovo device appartenente alla fascia media.

Si tratta del nuovo iQOO Z7s. Sotto alla scocca, l’azienda ha deciso di adottare un processore di casa Qualcomm ampiamente collaudato da vari produttori, ovvero il soc Snapdragon 695. A supporto delle prestazioni, sono poi presenti 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

Lo smartphone dispone inoltre di una batteria da 4500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W. Lo smartphone può anche vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP54. Tra le altre caratteristiche, troviamo poi un display con tecnologia SuperAMOLED in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con integrato un sensore biometrico per lo sblocco. il comparto fotografico include invece un sensore fotografico principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore macro da 2 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo medio di gamma di casa iQOO, iQOO Z7s, sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Si partirà da 18999 INR, ovvero circa 212 euro al cambio attuale.