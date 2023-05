Il quinto compleanno di Iliad rappresenta la migliore occasione per festeggiare, mettendo così a disposizione di tutti gli utenti una nuova interessante promozione, praticamente mai vista prima in Italia, il suo nome è Flash 200.

Fino al 15 giugno, infatti, tutti i consumatori sul territorio italiano potranno sottoscriverla senza vincoli o costi aggiuntivi di alcun tipo. La promo promette il libero accesso a 200 giga di traffico dati al mese, con navigazione fino in 5G, e la possibilità di fruire anche di minuti e SMS illimitati, da utilizzare liberamente verso un qualsiasi operatore telefonico in Italia. Il suo costo fisso è decisamente ridotto, considerando infatti che richiede il versamento di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Iliad Flash 200, la promo da battere

Ciò che rende Flash 200 di Iliad decisamente speciale è sicuramente la possibilità di attivarla sia da coloro che non sono clienti dell’azienda, che dagli utenti già in possesso di una SIM ricaricabile. E’ infatti possibile effettuare l’upgrade senza costi aggiuntivi, se non ovviamente relativi all’eventuale costo mensile maggiorato, in ogni punto vendita in Italia (ne sono presenti 4000), oppure direttamente sul sito ufficiale.

Come tutte le promo di Iliad, anche la corrente viene proposta con la promessa che il prezzo finale di vendita non cambierà in nessun modo in futuro. Ciò sta a significare che non si assisterà ad alcuna rimodulazione contrattuale, né cambiamenti specifici in termini di canone fisso mensile che il consumatore dovrà necessariamente versare. Non sono altresì presenti vincoli contrattuali di alcun tipo.