Expert, occasioni imperdibili e prezzi QUASI GRATIS, il volantino è pazzesco

Un volantino davvero imperdibile vi attende quest’oggi da Expert, la nuovissima campagna promozionale dell’azienda riesce a ritagliarsi un grossissimo spazio nel cuore degli utenti italiani, mettendo a tutti gli effetti a disposizione una serie di prezzi fortemente più bassi del normale.

Il risparmio è assolutamente di casa, grazie a queste nuove promozioni, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prodotti di altissimo livello, con possibilità di completare gli acquisti sia in negozio che direttamente sull’e-commerce di Expert. L’unico appunto da fare, inerente all’acquisto sul sito, riguarda più che altro la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, quasi sempre escluse dalla cifra mostrata a schermo.

Expert, gli sconti del volantino sono tra i migliori

Un regalo davvero inedito ed esclusivo vi attende fino al 24 maggio nei negozi di casa Expert, potete difatti pensare di acquistare prodotti per una spesa superiore ai 1000 euro, e ricevere in cambio un CantaTu completamente gratis. L’omaggio viene consegnato nell’immediato in cassa, senza attese particolari.

Tutti i prodotti inclusi nel catalogo aziendale vanno ad incrementare il valore dello scontrino, utile per il raggiungimento dell’obiettivo di 1000 euro, tra questi spiccano i top di gamma di casa Samsung (con in aggiunta anche il rimborso di 300 euro dal sito ufficiale dell’azienda), passando anche per il buon vecchio iPhone 13, che potrà essere acquistato con un esborso di 799 euro. Se volete approfondire il volantino di Expert, aprite subito le pagine sottostanti.