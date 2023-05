Carte prepagate, tutte le alternative alla solita PostePay

PostePay, la carta prepagata emessa da Poste Italiane, è molto popolare in Italia. È diventata uno dei metodi di pagamento più utilizzati per gli acquisti online e nei negozi fisici, grazie alla sua facilità d’uso e alla sua accessibilità. Tuttavia, ci sono molte altre carte prepagate disponibili sul mercato che offrono vantaggi competitivi e possono essere una valida alternativa.

Carte prepagate: le migliori alternative a PostePay

La PostePay è stata introdotta nel 2003 come soluzione per coloro che non avevano un conto corrente bancario ma avevano bisogno di effettuare transazioni online o in negozi fisici. Nel corso degli anni, sono state introdotte diverse versioni della carta, ognuna con caratteristiche specifiche. D’altronde, nonostante i suoi vantaggi, la PostePay ha alcune limitazioni, come il limite massimo di spesa giornaliero e la mancanza di protezione assicurativa per gli acquisti effettuati con la carta. Per queste ragioni, potrebbe essere utile considerare altre carte prepagate disponibili sul mercato italiano.

Tra le alternative più vantaggiose a PostePay ci sono:

Hype: questa carta prepagata offre un conto online gratuito, un IBAN e la possibilità di effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in Italia e all’estero. Inoltre, Hype offre un programma di cashback che permette di ottenere rimborsi su acquisti selezionati. N26: offre un conto corrente online gratuito con IBAN, che può essere utilizzato per effettuare pagamenti e prelievi in Italia e all’estero. Le commissioni per i prelievi hanno un costo di 2 euro, ma tre prelievi al mese sono gratuiti. Revolut: può essere utilizzata per effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in Italia e all’estero. Revolut offre anche un’opzione premium con vantaggi come prelievi gratuiti in valuta estera, assicurazione di viaggio e cashback. Fineco: questa carta prepagata offre un’opzione premium con vantaggi come assicurazione di viaggio e servizio di supporto prioritario.

La scelta della carta prepagata più adatta alle proprie esigenze dipende da vari fattori, tra cui i costi di gestione, le commissioni per l’uso della carta all’estero, le funzionalità aggiuntive e i livelli di sicurezza offerti.