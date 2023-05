Il prezzo crolla letteralmente su Amazon per l’acquisto del nuovo Apple iPad 2022, un prodotto che riesce a catturare l’attenzione degli utenti con una qualità decisamente superiore al normale, ed allo stesso non richiedendo un esborso così elevato quanto si sarebbe potuto temere.

Apple iPad 2022, prezzo crollato su Amazon

Il prezzo di Apple iPad 2022 sta lentamente crollando, la versione da 10,9 pollici solo WiFi con 64GB di memoria interna (che ricordiamo non può essere incrementata via microSD), risulta essere acquistabile a soli 499 euro, contro i 599 euro di listino (offerta del 15%). Le colorazioni disponibili sono innumerevoli, permettendo così di raggiungere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Il prodotto in promozione è l’Apple iPad di decima generazione, commercializzato nel corso del 2022, e dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, un processore A14 Bionic, CPU esa-core e GPU 4-core, con un comparto fotografico di tutto rispetto, composto da un sensore grandangolare da 12 megapixel nella parte posteriore, ed un altro da 12 megapixel anteriormente (con inquadratura automatica). Il connettore, nella parte inferiore, un USB-C, mentre la connettività, oltre al chip GPS e bluetooth, è, come anticipato del resto, solamente WiFi 6 dual-band (non è presente lo slot per la SIM e la connettività di rete in mobilità).