WindTre si schiera apertamente contro i suoi rivali e lancia un’offerta che permette di ricevere uno smartphone a costo zero. I nuovi clienti del gestore che desiderano procedere con l’acquisto di uno smartphone a rate possono attivare l’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay per ricevere un Motorola Moto G53 5G senza dover andare incontro ad alcuna spesa extra.

Gli operatori rivali, come TIM e Vodafone, propongono varie tariffe alle quali è possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate ma solo WindTre permette ai suoi clienti di ottenere un dispositivo 5G gratis!

Offerta WindTre con smartphone incluso nel prezzo: ecco tutti i dettagli!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay, a un costo di soli 14,99 euro al mese, offre i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I vantaggi garantiti dall’offerta non si limitano ai servizi previsti mensilmente. Al momento dell’attivazione, infatti, ogni clienti ha la possibilità di procedere con l’acquisto di un smartphone a rate. I dispositivi presenti in listino sono numerosi e ognuno prevede una spesa differente ma, richiedendo un Motorola Moto G53 5G, WindTre non richiederà alcuna spesa aggiuntiva.

Lo smartphone potrà essere acquistato senza dover saldare alcun costo iniziale né spese extra da abbinare al costo di rinnovo dell’offerta. Inoltre, saranno inclusi nel prezzo anche tutti i servizi utili, come l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio di segreteria telefonica.

La tariffa può essere attivata soltanto con servizio Easy Pay e quindi con pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti potranno conoscere tutti i dettagli e le informazioni necessarie accedendo al sito ufficiale dell’operatore o recandosi in uno dei numerosi punti vendita.