Contrariamente a quanto qualcuno credeva in passato, i gestori virtuali stanno riuscendo a conquistare il monopolio della telefonia mobile in Italia. Diverse persone infatti hanno potuto testare in maniera autonoma cosa significhi avere dalla propria parte un provider del genere. A dimostrarlo sono innanzitutto alcune aziende che con il passare degli ultimi mesi non hanno fatto altro che incrementare le loro competenze e soprattutto le loro promozioni mobili da offrire al pubblico. A cercare di interrompere questa scia positiva, ci stanno provando vari provider della vecchia scuola. WindTRE è probabilmente uno di quelli più attivi, visto il gran numero di nuove offerte che sono state generate e lanciate ufficialmente.

A scaturire grande clamore ultimamente ci ha pensato un messaggio destinato ai vecchi clienti. Quest’ultimo reciterebbe quanto segue:

“Torna in WINDTRE! 150GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 29/05. Costi e privacy su windtre.it/go150toplus.”

WindTRE: la nuova offerta da 5,99 € al mese si chiama GO 150 TOP+ ed include il meglio al suo interno

Il messaggio che è arrivato a più utenti tra quelli del vecchio corso di WindTRE è abbastanza esplicativo. C’è una nuova offerta, che prende il nome di GO 150 TOP+, pronta a riprendersi i vecchi utenti.

I contenuti effettivamente non lasciano spazio a dubbi per chi volesse rientrare: ci sono all’interno della promo 150 giga per navigare sul web in 4G e 200 messaggi verso tutti con minuti senza limiti. Inoltre c’è da ricordare che oltre al vantaggio del costo mensile di soli 5,99 €, c’è anche il costo della scheda SIM che è gratuito.