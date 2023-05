Nelle ultime ore TIM sta informando un nuovo scaglione di clienti di rete mobile che da fine Giugno 2023 saranno coinvolti da una rimodulazione, che prevede l’aumento del costo mensile fino ad un massimo di 2,69 euro.

I clienti colpiti hanno però la possibilità di aggiungere da subito 50 Giga o l’abilitazione al 5G oppure di utilizzare il comando NOVAR ON per mantenere invariati costi e bundle attuali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim comunica dei nuovi aumenti da giugno 2023

TIM ha annunciato la nuova modifica unilaterale di contratto nella giornata dello scorso 18 Maggio 2023, attraverso una nuova informativa dedicata pubblicata nel tardo pomeriggio all’interno della sezione “News e Modifiche contrattuali” del sito dell’operatore. Secondo quanto annunciato dallo stesso a partire dal primo addebito successivo al 26 Giugno 2023, aumenterà il prezzo mensile di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili, non più in commercializzazione.

In particolare, alle offerte TIM interessate dalla modifica contrattuale, verrà applicato un incremento del costo mensile, variabile da un minimo di 0,99 euro fino ad un massimo di 2,69 euro, in funzione della specifica offerta attiva sulla linea del cliente. Ciascun cliente interessato dalla suddetta modifica contrattuale sarà informato con un messaggio personalizzato, che specificherà l’effettivo aumento applicato.

TIM giustifica questi aumenti per un nuovo gruppo di clienti ricaricabili a causa di “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. Come anticipato precedentemente, alcuni clienti hanno la possibilità di aggiungere alla propria offerta 50 Giga di traffico dati aggiuntivi ogni mese. Per ottenerli è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON”. I 50 Giga aggiuntivi gratuiti saranno fruibili ogni mese, mantenendo attiva l’offerta principale.