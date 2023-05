Rabona Mobile, dopo mesi continuano ad esserci dei guasti irrisolti

Rabona Mobile, un operatore di telefonia mobile virtuale che utilizza la rete Vodafone, sta attraversando un periodo di notevoli difficoltà. Da quasi due mesi, gli utenti lamentano problemi con il servizio, tra cui l’impossibilità di inviare SMS e navigare su Internet. Ciò ha portato a una fuga di clienti, denunce alle associazioni dei consumatori e alla sospensione graduale dei servizi di rete da parte di Vodafone. Ma ora qual è la situazione?

Rabona Mobile: aggiornamenti sul guasto

Nonostante la gravità della situazione, Rabona Mobile sembra aver adottato un approccio piuttosto riservato. L’operatore ha rilasciato solo comunicazioni ufficiose, promettendo un impegno costante per risolvere i problemi, che non sembrano essere di natura tecnica. Tuttavia, non è stata fornita alcuna spiegazione chiara o dettagliata sulla loro natura o sui tempi previsti per la loro risoluzione.

Una possibile spiegazione potrebbe risiedere in questioni contrattuali tra Rabona e Vodafone. A novembre 2022, quest’ultimo avrebbe informato l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) dell’avvio di una sospensione graduale dei servizi di rete, fino alla completa cessazione. Non è chiaro se questa sia la causa dei problemi attuali o se l’azione di Vodafone sia una conseguenza di essi.

In tutto questo, ciò che risulta particolarmente incomprensibile è la mancanza di comunicazione da parte di Rabona verso i suoi utenti e i rivenditori. Nonostante i problemi, l’operatore continua a vendere SIM e a proporre offerte sul suo sito web, senza fornire informazioni chiare sulla situazione. L’associazione CODICI, Centro per i Diritti del Cittadino, ha affermato che gli utenti avrebbero diritto a un rimborso di 6 euro al giorno per il disservizio. Tuttavia, è difficile credere che i clienti possano effettivamente riceverlo.