PosteMobile: a partire dal mese di Giugno preparatevi a dire addio ai vecchi prezzi

PosteMobile, uno dei principali operatori di telefonia mobile, ha annunciato modifiche ad alcune delle sue offerte. Queste rimodulazioni tariffarie saranno applicate a partire dal 18 giugno. La modifica unilaterale del contratto è stata comunicata ai clienti interessati tramite SMS. A marzo, l’operatore virtuale aveva già aumentato di 1 euro il costo mensile di Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special.

PosteMobile: le offerte coinvolte nella rimodulazione

Secondo le prime segnalazioni, tra le offerte coinvolte ci sono Creami WOW 10GB, Super Power 40 e Creami Giga 5. In tutti i casi, la tariffa sarà incrementata di 1 euro al mese.

Sulla pagina del sito PosteMobile dedicata alla rimodulazione, l’aumento del prezzo delle tariffe viene attribuito alle profonde trasformazioni che sta vivendo attualmente lo scenario economico nazionale e globale. Per questo, “si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte a canone periodico, il cui costo mensile sarà aumentato di 1 euro al mese”. L’operatore specifica che minuti, SMS e GIGA inclusi non subiranno alcuna modifica.

Per i clienti che desiderano recedere dal contratto, è sufficiente compilare il modulo Richiesta di Cessazione Contratto disponibile sul sito di PosteMobile, allegando una copia del documento di identità e inviandolo a info@postemobile.it, via fax all’800242626 o via posta a Casella Postale 3000, 37138 Verona. In caso di portabilità verso un altro operatore, “il recesso si realizzerà al momento della avvenuta portabilità”.