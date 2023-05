Nuovo ECHO Pop su Amazon in offerta, compralo subito per la tua casa

Oggi è la volta buona per presentare il nuovissimo Echo Pop, nuovo altoparlante bluetooth intelligente integrato con il celebre assistente vocale di Amazon, Alexa. L’offerta di Amazon sembra vantaggiosa, soprattutto in vista del lancio ufficiale che avverrà il 31 maggio 2023.

Amazon rende disponibile a 54,99 € il nuovo altoparlante bluetooth intelligente con Alexa, Echo Pop

Tra le caratteristiche principali di questo nuovo Echo Pop, c’è davvero tanto. È possibile controllare la musica con la propria voce chiedendo ad Alexa di riprodurre brani da Amazon Music o Spotify, o magari libri e podcast. Inoltre la vita risulta semplificata, grazie alla possibilità di impostare un timer, leggere le notizie di giornata, riordinare le proprie idee con dei promemoria e molto altro ancora. Scoprendo poi l’applicazione ufficiale Alexa, potrete capire anche il funzionamento delle varie Skill dedicate. Da sottolineare la grande caratteristica del dispositivo, ovvero la potenza dell’altoparlante.

Basterà attendere ancora qualche giorno, ma a quanto pare sul sito ufficiale di Amazon è già disponibile la pagina di acquisto. Qui sarà possibile pre-ordinare il nuovo Echo Pop ad un prezzo base di 54,99 €.