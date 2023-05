MediaWorld rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori realtà del territorio nazionale, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo dei prodotti posti in promozione, la spesa per gli utenti è ridotta ai minimi termini, ed ogni singolo consumatore vi può accedere senza problemi o pensieri particolari.

Le limitazioni, come avete potuto voi stessi intuire, sono ridotte pressoché all’osso, accedere agli sconti è possibile in ogni singolo negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che sceglieranno questa seconda strada, devono comunque sapere che l’acquisto è possibile con consegna a domicilio, ma potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

MediaWorld, quanti sconti vi aspettano oggi

I prezzi da MediaWorld sono fortemente in ribasso rispetto ai listini originari, sono davvero tanti gli smartphone attualmente in promozione che tutti gli utenti possono pensare di acquistare risparmiando. I top di gamma sono coinvolti nel volantino, tra questi spicca chiaramente Apple iPhone 14 Pro Max, ma è disponibile a 1449 euro, più abbordabile apple iPhone 14, in vendita a 999 euro.

Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui si inizia a parlare di Samsung, gli utenti si ritrovano infatti ad acquistare Galaxy Z Flip4, proposto a soli 749 euro, oppure anche un Galaxy S23, oggi disponibile all’acquisto a 849 euro. In generale tutti gli altri prodotti sono più economici, tra questi troviamo Galaxy A34, Galaxy A23, Galaxy A14, Oppo Reno8, Oppo A78 ed altri ancora. Le occasioni non finiscono mai di stupire, scopritele subito qui sotto.