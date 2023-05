Kena Mobile, con 130GB STAR hai a disposizione un'infinità di GB a soli 6,99 euro

Kena Mobile, un noto operatore di telefonia mobile, ha recentemente lanciato una promozione che offre un pacchetto di servizi a un prezzo molto competitivo. Con soli 6,99 euro al mese, gli utenti possono godere di chiamate illimitate, 1000 SMS e ben 130GB di dati internet in 4G. Questa offerta è chiamata “Kena 6,99 130GB Star“.

Kena Mobile: tutti i dettagli su Kena 6,99 130GB Star

Il pacchetto include anche 7GB di dati per la navigazione in Europa. L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti che desiderano trasferire il loro numero da specifici operatori. L’attivazione, la SIM e la consegna sono completamente gratuite.

Un ulteriore vantaggio di questa offerta è il Servizio di Ricarica Automatica. Se attivato entro il 14 giugno 2023, gli utenti possono aggiungere 50GB di dati al mese alla loro offerta senza costi aggiuntivi a partire dal primo rinnovo.

La SIM Kena supporta il Servizio Voce su 4G (VoLTE), che è disponibile solo sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. Le offerte dell’operatore consentono la navigazione sotto rete 4G a scatti anticipati di 1K, con una velocità massima di navigazione di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Le tariffe di Kena Mobile sono chiare e trasparenti, senza vincoli di durata o costi nascosti. Ogni offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo.