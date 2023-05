ILIAD, l'operatore presenta le nuove offerte SIM solo dati con 300GB

Iliad, uno dei principali operatori di telefonia mobile, ha recentemente lanciato una serie di offerte per le sue SIM solo dati, che potrebbero essere particolarmente interessanti per coloro che consumano una grande quantità di dati ogni mese. Queste offerte sono ideali per chi gioca online, guarda film e serie TV in streaming su dispositivi mobili, o per chi non dispone di una connessione fissa e cerca una soluzione economica per connettere tutti i propri dispositivi (PC, tablet, smartphone, ecc.).

ILIAD: tutto sulle nuove promozioni

Iliad offre una serie di piani tra cui scegliere. L’offerta “Dati 300” offre 300GB di dati in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Questo piano include chiamate e SMS a consumo. Se si esauriscono i dati inclusi nel piano, è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100MB, solo in caso di effettivo utilizzo. Inoltre, in tutti i Paesi dell’Unione Europea, sono disponibili 13GB per la navigazione in roaming. Altre offerte includono “Giga 100” con minuti illimitati e 100GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese, e “Giga 150” con minuti illimitati e 150GB in 5G a 9,99 euro al mese.

Per attivare l’offerta “Dati 300”, è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “DATI 300 ON”. L’attivazione è gratuita e la SIM costa 9,99 euro una tantum. Tutte le offerte di Iliad non prevedono vincoli o costi nascosti. Se non si è soddisfatti, è possibile recedere dal piano in qualsiasi momento senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea. Inoltre, sono inclusi servizi come l’Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare contemporaneamente.

L’operatore telefonico vanta una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G/4G+. In caso di necessità, è possibile contattare gratuitamente il servizio clienti al 177 dal proprio numero Iliad, disponibile tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 8 alle 22. Per gestire la propria SIM solo dati, è possibile accedere all’Area Personale su mobile o web. Da qui, verifichiamo i consumi e il credito residuo, effettuiamo una ricarica online, modificchiamo alcuni dati personali, e altro ancora.