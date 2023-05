ho. Mobile, la nuova promo che renderà felice il vostro portafoglio

Il Gruppo Vodafone ha recentemente rilasciato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2023, confermando la continua crescita di ho. Mobile, il suo secondo brand in Italia. Nonostante ciò, il numero di utenze mobile è rimasto stabile a 3 milioni, un traguardo raggiunto già alla fine del 2022.

ho. Mobile: le nuove offerte della compagnia proposte per i clienti

Per i nuovi clienti interessati a sottoscrivere una nuova SIM ho. Mobile, l’operatore ha reso disponibili diverse offerte tariffarie con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, senza costi per la SIM. A partire dal 15 maggio 2023, sono state introdotte alcune novità nel portafoglio offerte dell’operatore, sia online che nei punti vendita.

Offerte suddivise per target di clienti

Le offerte di ho. Mobile sono suddivise in tre gruppi, a seconda del target di clienti a cui sono indirizzate. Per i clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, le offerte standard includono piani da 6,99 euro al mese per 100 Giga, 7,99 euro al mese per 150 Giga e 9,99 euro al mese per 200 Giga. Questi piani includono minuti illimitati, SMS illimitati e traffico internet mobile in 4G.

Nuova offerta solo dati ho. 300 Giga

Oltre alle offerte standard, ho. Mobile ha introdotto una nuova offerta solo dati, ho. 300 Giga, che offre 300 Giga di traffico internet mobile in 2G e 4G a 60 Mbps in download e upload, oltre a 5 minuti di chiamate e 5 SMS, al costo di 15,99 euro al mese.