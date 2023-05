La Ferrari è un’azienda automobilistica fondata nel 1947 con lo scopo di produrre auto sportive di alto livello e di un lusso sfrenato.

L’obiettivo è stato raggiunto in pieno e oggi il marchio Ferrari è un vanto tutto italiano di eleganza, prestigio e sportività.

Il marchio Ferrari è conosciutissimo anche all’estero e non c’è un singolo bambino che sia appassionato di auto che non abbia sognato almeno una volta di poter guidare un modello della casa di Maranello.

Dal 1947 a oggi la casa automobilistica ha sfornato una serie di modelli impareggiabili per eleganza, aerodinamicità e bellezza. Come dimenticare i modelli più famosi quali la Daytona 365 GTB, la Ferrari Testarossa 84 e la più recente Portofino.

Tuttavia la casa italiana non ha prodotto solo capolavori ma anche dei terribili flop.

Ferrari: ecco il modello più brutto che sia mai stato prodotto

Il modello che stiamo per farvi vedere in realtà non è tutto frutto di casa Ferrari ma una versione che è stata modificata da un’azienda esterna, lo studio Michalak.

Si tratta della Ferrari Conciso che presenta un design minimalista e a conchiglia. La struttura dell’automobile è davvero bizzarra e può essere considerato la più brutta in assoluto che l’azienda abbia mai prodotto.

La base della Ferrari Conciso è il modello 328, automobile rinomata per la sua bellezza, che è stato modificato per ottenere l’effetto finale. La Conciso è un’auto senza tettuccio, con motore V8 3.2 Quattrovalvole da 270 cavalli e in grado di raggiungere un’accelerazione di 100 km/h.

Lo strano modello fu venduto nel 2018 a un’asta.