Euronics è veramente unica nel proprio genere, per cercare di avvicinare più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti, ha deciso di ridurre al massimo la spesa effettiva da sostenere, con dispositivi in super promozione ad un prezzo veramente minimo.

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice del previsto, tutti possono accedere alle medesime riduzioni, a patto che comunque siano disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio. In parallelo, ricordiamo comunque che potrebbero essere presenti differenze di prezzo in relazione alla provenienza territoriale.

Se volete essere sicuri di avere le offerte Amazon in esclusiva gratis, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i prezzi migliori dell’anno.

Euronics, offerte ed occasioni per tutti i giorni

Il volantino non scherza assolutamente, fino al 24 maggio sono disponibili tantissimi prodotti in promozione, con un forte focus sul mondo Apple, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare i nuovi modelli della line-up del 2023, come iPhone 14 Pro a 1179 euro, ma anche iPhone 14 a soli 899 euro, per finire con iPhone 13, il cui prezzo è di 799 euro, in quando dispositivo della generazione precedente.

Non mancano comunque tante altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, e tutte legate alla fascia media della telefonia mobile: più precisamente sarà possibile acquistare Oppo A57s, Honor X7a o anche Honor Magic4 Lite, tutti dispositivi che generalmente hanno un prezzo inferiore ai 500 euro, e che promettono comunque prestazioni molto interessanti.

Se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate elencate nel nostro articolo, disponibile qui sotto.