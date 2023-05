A quanto pare Disney si sta preparando a far arrivare interessanti novità per quanto riguarda la propria piattaforma di streaming, i titoli coinvolti sono decisamente molto distanti tra loro ma sono accomunati dall’essere molto apprezzati dai propri fan, parliamo in primis in ordine temporale di Indiana Jones, il mitico archeologo nato dalla fantasia di George Lucas, che in occasione della prossima pellicola (l’ultima con Harrison Ford nel ruolo principale) si prepara a sbarcare sul servizio streaming con tutta la collezione completa.

In secondo luogo parliamo di Loki, dio di Asgard che affronterà nuove vicende nella seconda stagione della serie a lui dedicata che è prossimamente in arrivo su Disney+.

Indiana Jones e Loki S2

A ridosso della presentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, Kathleen Kennedy, Lucasfilm President, ha annunciato che dal prossimo 31 Maggio sarà possibile per gli utenti Disney+ visionare gli iconici film della saga: Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempo maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Per quanto riguarda invece la seconda stagione di Loki, serie che secondo il nostro modo di vedere rappresenta una delle migliori mai rilasciate nel mondo Marvel, abbiamo un tweet ufficiale che da delle conferme in più sia sulla serie stessa che sulla sua data di rilascio.

Marvel Studios 🤝 @DisneyPlus A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/V9mLQgtLTv — Marvel Entertainment (@Marvel) May 16, 2023

Accanto alla sigla di Loki poi abbiamo in aggiunta anche quella di Echo, con la data di rilascio ad accompagnare il tutto per completezza, dunque 6 Ottobre e 29 Novembre del 2023.