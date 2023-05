CoopVoce è il gestore virtuale per eccellenza e lo sta ancora una volta dimostrando. Le sue promozioni mobili sono quello che tutti desiderano, visto che hanno ciò che serve: minuti, messaggi e soprattutto un gran numero di giga utili per la navigazione in internet. Ricordiamo poi che i prezzi durano per sempre, senza alcuna rimodulazione che possa andare ad intromettersi tra gli utenti e il loro equilibrio. Grande dimostrazione di forza è stata data proprio con l’ultima proposta, quella disponibile sul sito ufficiale già da diverse settimane.

Ovviamente ci sono anche altre due promozioni mobili, le quali potrebbero attirare l’attenzione di chi non pretende troppo pagando ancora meno.

CoopVoce: la promo con 150 giga è ancora disponibile per 8,90 € al mese

L’unico modo per mettere in difficoltà la concorrenza per CoopVoce, era quello di perseverare. Dopo aver lanciato offerte di tutto punto nel 2022, il 2023 avrebbe rappresentato un viatico fondamentale per continuare a costruire. Il punto di forza primario è certamente rappresentato dalla miglior promo, quella da 150 giga.

Parliamo ovviamente di un’offerta ben strutturata che tutti hanno avuto già modo di vedere in più frangenti durante questo 2023 e anche in precedenza.

Torna infatti la EVO 150, quella che con un prezzo di 8,90 € al mese riesce ad integrare al suo interno un quantitativo di giga ancora maggiore. La EVO 150, questo il suo nome, offre come la promo precedente minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti ma questa volta con 150 giga in 4G. Anche in questo caso il prezzo è bloccato per sempre, per cui non ci saranno rimodulazioni.