I prezzi da Comet sono letteralmente in caduta libera, gli utenti sono molto felici del livello effettivamente raggiunto, che permetterebbe così di spendere decisamente meno del previsto, ed avere ugualmente libero accesso alle offerte migliori della singola giornata.

Per avere la certezza di risparmiare con Comet, è bene sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio, oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale, sul quale sono disponibili gli stessi prezzi, ma è prevista la consegna a domicilio gratuita, nel momento in cui il livello di spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Comet, nuovi sconti sono disponibili per tutti

Scade oggi uno dei SottoCosto più amati dal pubblico nostrano, stiamo parlando dell’ottimo volantino Comet, disponibile ovunque, che parte con il botto mettendo a disposizione del consumatore finale uno degli smartphone più richiesti e discussi: Apple iPhone 14, nella variante da 128GB, potrà essere acquistato a 799 euro.

Molto buone sono le promozioni legate anche a modelli con sistema operativo Android, nello specifico risulta essere acquistare il Samsung Galaxy Z Flip4, disponibile a soli 749 euro, ma anche gli ultimi top di gamma dell’azienda sudcoreana, come ad esempio Galaxy S23, in vendita a 899 euro, per finire con il modello della generazione appena precedente, il Galaxy S22, il cui prezzo si aggira attorno ai 499 euro.

Tutti questi prodotti sono scontati, ma attenzione che le scorte sono estremamente limitate, potrebbero terminare molto presto, o essere già terminate.