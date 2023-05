Il funzionamento base di un motore a magneti permanenti è come la maggior parte dei motori elettrici: lo statore esterno contiene delle bobine alimentate da una fonte di alimentazione e il rotore ruota liberamente in base alle forze impartite dalle bobine dello statore.

Molti degli stessi principi di base per i b valgono anche per i motori a magneti. Questo non vuol dire che siano macchine puramente AC, infatti, per la maggior parte della loro vita, sono stati implementati come motori DC a magneti permanenti (PMDCM) per piccole applicazioni.

La caratteristica distintiva dei PMACM si riscontra a causa dei magneti permanenti all’interno del loro rotore, che sono influenzati dal campo magnetico rotante (RMF) degli avvolgimenti dello statore e vengono respinti nel movimento rotatorio.

E’ leggermente diverso

Questo comportamento è diverso dagli altri tipi, dove la forza magnetica deve essere indotta o generata nell’alloggiamento del rotore, richiedendo più corrente. Ciò significa che i PMACM sono generalmente più efficienti dei motori a induzione, poiché il campo magnetico del rotore è permanente e non necessita di una fonte di alimentazione da utilizzare per la sua generazione.

Ciò significa anche che per funzionare richiedono un azionamento a frequenza variabile (VFD o azionamento PM), che è un sistema di controllo che uniforma la coppia prodotta da questi motori. Attivando e disattivando la corrente negli avvolgimenti dello statore in determinate fasi della rotazione del rotore, l’azionamento PM controlla contemporaneamente la coppia e la corrente e utilizza questi dati per calcolare la posizione del rotore e quindi la velocità dell’uscita dell’albero.

Sono macchine sincrone, poiché la loro velocità di rotazione corrisponde alla velocità dell’RMF. Queste macchine sono relativamente nuove e sono ancora in fase di ottimizzazione, quindi il funzionamento specifico di un qualsiasi PMACM è, per ora, essenzialmente unico per ciascun progetto.