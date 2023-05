Auricolari Jabra scontati del 26%, OFFERTA spaventosa su Amazon per tutti

Jabra, uno dei brand di maggiore successo nella produzione di auricolari e prodotti di questo tipo, propone al consumatore finale su Amazon un fortissimo sconto applicato su cuffiette bluetooth completamente wireless. La riduzione, pari al 26% del prezzo di listino, è attiva per pochissimo tempo.

Auricolari Jabra, la super offerta è attiva su Amazon

Il modello attualmente in promozione su Amazon sono le Jabra Elite 4 Active, auricolari bluetooth in-ear di buonissima qualità, disponibili ad un listino di 119 euro, ed oggi effettivamente scontati a soli 89 euro, grazie all’applicazione della riduzione automatica del 28%.

Le cuffiette sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android che iOS, grazie anche ad una applicazione mobile sicuramente ben realizzata, che permette una rapida personalizzazione dell’output. Le chiamate sono nitide e dettagliate, sulla superficie sono stati posizionati 4 microfoni ad alta definizione con riduzione del rumore, la funzione bass boost permette di amplificare al massimo i bassi (entro i limiti tecnici del prodotto), per terminare ovviamente con una autonomia più che adeguata, estensibile con la custodia di carica. Sono auricolari perfetti anche per gli allenamenti, data la loro certificazione IP57.

Lo sconto descritto nell’articolo è da ritenersi valido solamente per la variante Active, non le Jabra Elite 4, e di conseguenza per le sole colorazioni Bianco e Nero.