Fineco Bank è un agente di cambio e una banca italiana regolamentata dalla Banca d’Italia, dalla Consob e soggetta a regolamentazione limitata da parte della FCA e della PRA di primo livello.

Grazie alla sua esperienza e tecnologie che ha implementato durante gli anni, puoi usare il cellulare per effettuare acquisti nei negozi senza utilizzare una carta fisica e con FINECO PAY, puoi trasferire fondi ai tuoi amici e conoscenti, tutto istantaneamente e senza oneri aggiuntivi.

Conto FINECO a costo 0 per 12 mesi

Se hai deciso quindi di aprire un Conto Corrente a costo zero con FINECO potrai beneficiare di 12 mesi di gestione del conto totalmente gratuita. Potrai inoltre richiedere una Visa Debit Card che ti permetterà di effettuare acquisti nei negozi fisici e sul web in piena sicurezza.

Tutto questo anche grazie all’app, che ti permette di gestire le spese mensili, ma ha anche altre funzioni molto importanti che bisognerebbe approfondire.

Ad esempio, puoi aumentare il limite dei prelievi fino a 5000 euro al giorno. Così sarai pronto per eventuali acquisti di valore senza trovarti in difficoltà. Puoi modificare le impostazioni della carta in qualsiasi momento, gestendo limiti di spesa e geografici anche attraverso l’applicativo. Inoltre, puoi prelevare fino a 3000 euro senza costi prenotando il tutto sempre tramite l’app in piena comodità.

In sintesi, FINECO è l’opzione ideale se stai cercando un Conto Corrente a canone zero che offre tutti i vantaggi premium. Per 12 mesi, approfitta di tutto questo e molto altro offerto da una delle migliori banche in Europa, e conta milioni di clienti in tutta Italia.