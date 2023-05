Amazon Warehouse, cambiamento epocale con un nome tutto nuovo

Non tutti avevano capito bene a cosa servisse la sezione di Amazon che prendeva il nome di Warehouse. Molto probabilmente questo è stato il pensiero dell’azienda e-commerce, la quale ha deciso di scegliere un nuovo nome per indicare l’area riservata ai prodotti di seconda mano. In Italia infatti è cambiata ufficialmente la denominazione di questa sezione, la quale ora si chiama Amazon Seconda Mano. Queste le dichiarazioni da parte dell’azienda in merito al cambio:

“Diamo ascolto ai nostri clienti, e vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a chi acquista nel nostro negozio”.

Amazon Warehouse si trasforma in Amazon Seconda Mano: non cambia nulla, solo il nome

Ovviamente cambia solamente il nome, mentre i contenuti restano praticamente uguali, così come le categorie riservate alla stessa sezione.

“Amazon Seconda mano continuerà ad offrire grandi sconti su prodotti usati e con confezione aperta. I clienti continueranno a beneficiare dello stesso processo di reso, garanzia legale, benefici Prime, e supporto del servizio Clienti”.

L’indirizzo dunque sarà sempre lo stesso, per cui non ci saranno cambiamenti di nessun altro genere. Gli utenti che quindi sono appassionati di acquisti ricondizionati o, appunto, di seconda mano, potranno continuare a ficcare il naso tra le migliori offerte di giornata. Bisogna infatti restare sempre vigili in merito alla questione, visto che la sezione che oggi si chiama Amazon Seconda Mano è al centro delle notizie in primo piano in maniera ricorrente. Periodicamente infatti arrivano grandi sconti, fino al 20% su tutti i prodotti appartenenti a tale area del sito del colosso.