Amazon sperava di arrivare a quota 10mila consegne con i droni nel 2023, eppure secondo le informazioni raccolte dalla CNBC si sarebbe raggiunta a stento quota 100.

Il servizio si chiama Prime Air, sistema di consegna che farà arrivare i pacchetti ai clienti in 30 minuti o meno mediante il ricorso a piccoli veicoli aerei, droni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Air non va come sperato

Amazon ha ammesso all’emittente americana che l’obiettivo per fine anno è stato rivisto, e stavolta si è preferita la strada della cautela visto che il nuovo è segreto. Il proposito dell’e-commerce di Bezos sarebbe ostacolato dalla normativa della FAA, la Federal Aviation Administration cioè l’agenzia che regola e sovrintende ogni aspetto che riguarda l’aviazione civile.

La CNBC è andata nei pressi dello stabilimento californiano dove Amazon effettua le consegne con i droni già dal dicembre scorso eppure di attività aerea non c’era traccia. E nemmeno gli abitanti di Lockerford, un piccolo paese della California di 4mila abitanti nei pressi della sede, sembrano aver visto nulla, malgrado i proclami: “Mi piacerebbe veder volare in giro i droni, ma non ne ho ancora visti“.

Il progetto che Bezos sperava di mandare a regime già nel 2013, stenta ancora a partire malgrado siano passati dieci anni e la concorrenza come Walmart e altri sia avanti. Amazon ha spiegato in passato di aver messo a punto un sofisticato sistema di rilevamento per evitare ostacoli fissi e in movimento, garantendo al contempo il massimo livello di sicurezza per persone e oggetti durante il volo e l’atterraggio. Gli incidenti che si sono verificati in passato, evidentemente, non aiutano a sbloccare la vicenda, che è aperta: Amazon non molla ma i droni faticano a decollare.